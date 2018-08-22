"Ronaldo non è un campione, Tomovic sì", il vergognoso gesto del portoghese...

Duro attacco della moglie di Sorrentino a Ronaldo. Su Instagram infatti, Sara Ruggeri ha pubblicato un post in cui accusa il portoghese di non essere un campione perché, dopo lo scontro con il portier...

Duro attacco della moglie di Sorrentino a Ronaldo. Su Instagram infatti, Sara Ruggeri ha pubblicato un post in cui accusa il portoghese di non essere un campione perché, dopo lo scontro con il portiere, non ha soccorso al malcapitato. Cosa che invece ha fatto il suo compagno Tomovic, che ha girato sul fianco Sorrentino per estrargli la lingua.