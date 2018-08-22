Pezzella: "Sono migliorato in Europa, adesso voglio la Nazionale. Simeone..."

Pezzella ha parlato a Closs Continental AM590. Queste le sue parole:River Plate– “Mi sarebbe piaciuto rimanere più tempo al River Plate, ma era il momento di andar via, avevo davanti un giocatore come...

A cura di Redazione Labaroviola 22 agosto 2018 10:06

Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pezzella

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