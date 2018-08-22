Pezzella: "Sono migliorato in Europa, adesso voglio la Nazionale. Simeone..."
Pezzella ha parlato a Closs Continental AM590. Queste le sue parole:River Plate– “Mi sarebbe piaciuto rimanere più tempo al River Plate, ma era il momento di andar via, avevo davanti un giocatore come...
Pezzella ha parlato a Closs Continental AM590. Queste le sue parole:
River Plate– “Mi sarebbe piaciuto rimanere più tempo al River Plate, ma era il momento di andar via, avevo davanti un giocatore come Maidana che non mi concedeva spazio per giocare. E’ stata la scelta giusta”.
Nazionale– “Dopo il Mondiale iniziano sempre cicli nuovi. Voglio sfruttare ogni possibilità che mi verrà concessa”.
Simeone– “Le caratteristiche che possiede non le hanno in tanti. Lo scorso anno ha avuto un’annata in crescendo, giocando in una squadra che non gioca per lui e senza battere i rigori”.
Calcio europeo– “Personalmente in Europa sono cresciuto tanto sotto molti aspetti, da quello calcistico a quello mentale”.