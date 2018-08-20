Infortunio Sorrentino, al 99% sarà out contro la Fiorentina
Come riportato da tuttosport, Stefano Sorrentino ha riportato seri danni dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo. Il portiere del Chievo..
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 11:47
Stefano Sorrentino, portiere titolare del Chievo Verona, dopo il brutto colpo subito nella gara contro la Juventus (fratture nasali, trauma contusivo alla spalla e colpo di frusta cervicale) verrà valutato giorno per giorno, con D'Anna che spera di riaverlo a disposizione per la sfida del 2 settembre contro l'Empoli. In questo modo, l'estremo difensore dei veneti salterebbe solo la Fiorentina, gara che salterà al 99%.
A scriverlo è il quotidiano Tuttosport