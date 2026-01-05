Sorrentino: “Una vittoria voluta e di rabbia, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori”

A margine della vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, Stefano Sorrentino ha espresso la sua opinione all’interno de La Domenica Sportiva su Rai 2.

Ecco la parole dell’ex estremo difensore di Chievo Verona e Torino:

“Adesso viene il bello, dopo la vittoria contro l’Udinese c’è stata una caduta, oggi una vittoria voluta, di rabbia, secondo me bellissima. Contano i 3 punti e adesso si è aggrappata a quelle davanti, è a 3 punti dalla salvezza: bisogna vedere se ci sarà un proseguo o è stata solo una fiammata come con l’Udinese. La Fiorentina deve fare più punti possibili, ma sicuramente non deve prendere gol. De Gea ha detto che quando non sei abituato a lottare per la salvezza diventa tutto più complicato e se lo dice lui che ha giocato per 12 anni a livelli altissimi pensa agli altri che sono un po’ in difficoltà. La Fiorentina ha tutte le carte in regola, dall’allenatore in avanti, per tirarsi fuori”.