Sorrentino: "De Gea ha iniziato bene la stagione. Ora si è allineato allo standard della Fiorentina"

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha analizzato il rendimento del portiere della Fiorentina, David De Gea, in questa fase della stagione. Queste le sue dichiarazioni per Gazzetta.it:“De Gea ha iniziato...

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha analizzato il rendimento del portiere della Fiorentina, David De Gea, in questa fase della stagione. Queste le sue dichiarazioni per Gazzetta.it:

“De Gea ha iniziato benissimo la stagione, poi si è allineato allo standard della Fiorentina. Non dimentichiamo che è stato fermo un anno. Ma stiamo parlando di un portiere molto forte che ha giocato più di dieci anni nel Manchester United”.