Sorrentino: "De Gea ha bisogno di riposare, domani in Grecia farei giocare Terracciano"

L'ex portiere di Chievo e Palermo ha detto la sua riguardo a chi domani sarà l'estremo difensore gigliato ad Atene

A La Nazione ha parlato l'ex portiere del Chievo ed opinionista Mediaset Stefano Sorrentino che ha detto la sua sul numero uno viola David De Gea: "Per me De Gea ha bisogno di riposare perché le sta giocando tutte e per un portiere non è semplice essere sempre pronto a livello mentale. Domani sera lo terrei fuori e metterei Terracciano per far capire al gruppo che anche chi non gioca molto è importante. De Gea si è ritrovato a giocare sempre dopo un anno di inattività e quindi potrebbe essere a rischio infortunio se non riposa a dovere. L'alternanza può fargli recuperare lo smalto di inizio stagione."