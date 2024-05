Sorrentino difende Terracciano: “È poco mediatico e sponsorizzato, ma ha dimostrato di essere all’altezza”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex portiere e ora agente, Stefano Sorrentino, ha così parlato di Pietro Terracciano: “In Italia ci sono sempre critiche, il primo bersaglio è l’allenatore e il secondo è il portiere. Terracciano è un giocatore forse poco mediatico e poco sponsorizzato, ma in questi anni alla Fiorentina ha dimostrato di essere all’altezza e la sua parata a Bruges è stata decisiva per arrivare in finale. Qualche errore ci può stare, io lo conosco e lo stimo, so che sa farsi scivolare addosso le critiche”.

RAIOLA: “BONAVENTURA POTEVA ANDARE ALLA JUVENTUS, SAREBBE STATO TITOLARE. POI IL PATTO CON LA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/raiola-bonaventura-poteva-andare-alla-juventus-sarebbe-stato-titolare-poi-il-patto-con-la-fiorentina/254740/