Sorrentino: “De Gea paga l’anno di inattività. Il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra”

4 Marzo · 17:14

L'ex portiere di Palermo e Chievo Verona analizza il momento in casa Viola e le ultime prestazioni di De Gea

L’ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Finché sei invischiato lì sotto è un problema. Alla Fiorentina forse non è bastato avere paura. Verona e Pisa sono quasi spacciate. Ma il Torino ha preso un po’ di vantaggio e ci sono 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine. La Fiorentina non può permettersi figuracce come quella di lunedì. E ora non si sa cosa aspettarsi in queste 11 giornate. Nel caso in cui la Fiorentina si salvasse, servirebbe fare una rivoluzione profonda, cambiando moltissimo”.

Su De Gea: “Ha fatto una prima parte di stagione l’anno scorso fantastica, la seconda di livello normalissimo e quest’anno il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra. Secondo me sta patendo anche un po’ l’anno di inattività. Se ti chiami De Gea, poi, tutti si aspettano qualcosina in più“.

Conclude: “Gol di Kabasele? “Quando passano gli anni arretri un filo. Ragioni di più e sei meno spericolato e spregiudicato. E magari il momento non ti spinge a prenderti dei rischi. Ma se tutti la pensano così poi ti esponi a figure come quella di Udine”.

