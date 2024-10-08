Sorrentino: "Quando la Fiorentina prese De Gea pensavo fosse bollito, ma sta dimostrando ben altro"

L'ex portiere ha commentato così le ultime prestazioni del portiere spagnolo, soffermandosi sul match del Franchi

Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, soffermandosi sulle prestazioni del portiere della Fiorentina, David De Gea. Queste le sue parole:

"Kean sbaglia il rigore ma bisogna indovinare il lato, ottime le parate di De Gea. Sinceramente quando la Fiorentina ha preso De Gea pensavo che fosse bollito, un'operazione di marketing, ed era fortunato Terracciano ad avere un secondo così, invece sta dimostrando di essere ancora De Gea. Preferisco lui, Maignan anche lo scorso anno non mi ha fatto impazzire".

“Il nostro portiere Martino, 16 anni, ha la leucemia”. Adesso sogna un video messaggio da De Gea

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