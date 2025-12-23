Sorrentino polemico: "Che senso ha che Kean faccia il balletto quando ti fischiano, era da evitare"

L'ex portiere di Palermo e Chievo è intervenuto per commentare la partita vinta della Fiorentina contro l'Udinese

Alla Domenica Sportiva l'ex portiere di Palermo e Chievo Stefano Sorrentino è intervenuto per parlare del momento viola: "Era importante vincere, ma sarebbe sbagliato credere che questa squadra non abbia più problemi perché il cammino è appena iniziato e non è finito nulla. Ci sono due scontri diretti in queste due gare che devi vincere poi vediamo come sarai messo."

Su Kean: "Fa 2 gol ad una squadra che era già battuta e si esalta, torna a fare il balletto quando invece sei ancora ultimo e non hai fatto proprio nulla. La squadra ha vinto una partita ma la Curva è stata fuori 20 minuti e ti hanno anche fischiato, son cose da evitare."