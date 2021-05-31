Sorrentino: "Gattuso l'acquisto più importante del decennio. Dragowski? Pronto per squadre di vertice"
Le parole di Stefano Sorrentino ai microfoni di Radio Bruno
Stefano Sorrentino, ex portiere italiano ed adesso agente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Gennaro Gattuso, nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole:
GATTUSO "A Palermo era all’inizio, ma si vedeva che poteva diventare un grande allenatore. Ha le idee chiare, in pochi le hanno come lui: conosce tutti i giocatori e gli allenatori, studia tantissimo e penso che la Fiorentina abbia fatto l’acquisto più importante degli ultimi dieci anni. Nonostante abbia fatto una carriera strepitosa da calciatore ha fatto comunque la gavetta partendo dal basso e andando avanti per la sua strada passo dopo passo: i risultati gli hanno dato ragione. Forse già 6-7 anni fa avrebbe potuto allenare una big e sono contento di vederlo a questo livello. Lo ricordo bene a Palermo, la scuola gli è servita molto: quando si ha a che fare con presidenti come Zamparini non è semplice, anche in Grecia non sono proprio morbidi. Gli è sempre piaciuto il possesso palla, quando si ha la possibilità di giocare con campioni di valore assoluto si è abituati a vedere il bel calcio e di conseguenza a farlo".
COSTRUZIONE DAL BASSO "La costruzione dal basso? Secondo me ci sta che un portiere partecipi al gioco di squadra, ma preferisco uno che para bene a uno che è bravissimo con i piedi".
DRAGOWSKI "Secondo me è un grande portiere e in A ci può stare tranquillamente, pure per una squadra che lotta per qualcosa di importante".
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