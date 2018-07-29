TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Leganes oltre al corteggiamento per Laurini starebbe puntando anche Jaime Baez in uscita dalla Fiorentina. Oltre a loro due ci sono in uscita anche Maxi Oliv...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2018 12:56
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Leganes oltre al corteggiamento per Laurini starebbe puntando anche Jaime Baez in uscita dalla Fiorentina. Oltre a loro due ci sono in uscita anche Maxi Olivera, Cristoforo e Sanchez da piazzare al più presto.