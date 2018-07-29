Labaro Viola

TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Leganes oltre al corteggiamento per Laurini starebbe puntando anche Jaime Baez in uscita dalla Fiorentina. Oltre a loro due ci sono in uscita anche Maxi Oliv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2018 12:56
TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Tuttosport
Baez
Laurini
Condividi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Leganes oltre al corteggiamento per Laurini starebbe puntando anche Jaime Baez in uscita dalla Fiorentina. Oltre a loro due ci sono in uscita anche Maxi Olivera, Cristoforo e Sanchez da piazzare al più presto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok