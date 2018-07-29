TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Leganes oltre al corteggiamento per Laurini starebbe puntando anche Jaime Baez in uscita dalla Fiorentina. Oltre a loro due ci sono in uscita anche Maxi Oliv...

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Leganes oltre al corteggiamento per Laurini starebbe puntando anche Jaime Baez in uscita dalla Fiorentina. Oltre a loro due ci sono in uscita anche Maxi Olivera, Cristoforo e Sanchez da piazzare al più presto.