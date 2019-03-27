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Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…"

Jaime Baez, l'attaccante della Fiorentina, attualmente in prestito al Cosena, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei suoi trascorsi in viola: “Ho avuto la possibilità di allenarmi vicino a Fede...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 13:59
Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Jaime Baez, l'attaccante della Fiorentina, attualmente in prestito al Cosena, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei suoi trascorsi in viola: “Ho avuto la possibilità di allenarmi vicino a Federico Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano a giocare così in alto. Conosco anche Gianluca Mancini, l'allenatore della Nazionale italiana, attraverso il lavoro si può arrivare a grandi cose”. Sul suo legame con Firenze e la Fiorentina: “Li ringrazio perché mi hanno portato in Italia. Sono grato a questa città, non solo perché ho un contratto con loro ma perché mi lega un sentimento”. Alla quarta stagione in B, Baez parla del sul suo ruolo: “Ho giocato seconda punta, mezzala, quinto di centrocampo ed esterno. L'allenatore Braglia del Cosenza mi ha dato fiducia e lo spazio di cui ogni calciatore ha bisogno. Mi sento seconda punta o trequartista, ma se posso dare una mano alla squadra posso giocare anche in altri ruoli”.

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