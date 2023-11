Nico Gonzalez titolare nella sconfitta dell’Argentina contro l’Uruguay. A sinistra nel tridente, uscito al 58′

Non è andata bene all’Argentina contro l’Uruguay, l’albiceleste ha perso 0-2 in una gara piena di calci e anche con una rissa sfiorata. Ha giocato titolare il giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez, schierato a sinistra nel tridente con Messi e Alvarez. Il numero 10 viola non si è sottratto alla contesa battagliando sia di testa che con contrasti duri. Nel complesso ha toccato 38 palloni giocando 58 minuti, ha avuto una buona occasione per segnare poi uscito per far spazio a DI Maria.

LE PAROLE DI BALDANZI