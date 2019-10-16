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Caceres, troppo grintoso in nazionale. Espulso dopo mezz'ora di gioco

E' durata soltanto 26 minuti la partita di Martin Caceres contro il Perù. Il difensore viola si è visto cacciare dal direttore di gara dopo un fallo di gioco. Il giocatore rientrerà soltanto per vener...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 12:39
Caceres, troppo grintoso in nazionale. Espulso dopo mezz'ora di gioco - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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E' durata soltanto 26 minuti la partita di Martin Caceres contro il Perù. Il difensore viola si è visto cacciare dal direttore di gara dopo un fallo di gioco. Il giocatore rientrerà soltanto per venerdì, ma la  partita sostata al lunedì aiuterà Montella in questo senso.

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