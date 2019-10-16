Caceres, troppo grintoso in nazionale. Espulso dopo mezz'ora di gioco
E' durata soltanto 26 minuti la partita di Martin Caceres contro il Perù. Il difensore viola si è visto cacciare dal direttore di gara dopo un fallo di gioco. Il giocatore rientrerà soltanto per vener...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 12:39
E' durata soltanto 26 minuti la partita di Martin Caceres contro il Perù. Il difensore viola si è visto cacciare dal direttore di gara dopo un fallo di gioco. Il giocatore rientrerà soltanto per venerdì, ma la partita sostata al lunedì aiuterà Montella in questo senso.