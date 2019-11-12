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Contrordine Caceres: è stato convocato nella sua Nazionale

Caceres, inizialmente non convocato, è stato chiamato da Mister Tabarez.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 11:27
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Martin Caceres è stato convocato in Nazionale da Mister Tabarez, visto l'infortunio di Jonathan Rodriguez, il tutto mentre Gaston Pereiro andrà a sostituire l'infortunato Nandez.

Niente convalescenza a Firenze (non una buona notizia di certo per la Fiorentina!) quindi, Caceres rientrerà in Italia a pochi giorni dal match di Verona.

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