Contrordine Caceres: è stato convocato nella sua Nazionale
Caceres, inizialmente non convocato, è stato chiamato da Mister Tabarez.
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 11:27
Martin Caceres è stato convocato in Nazionale da Mister Tabarez, visto l'infortunio di Jonathan Rodriguez, il tutto mentre Gaston Pereiro andrà a sostituire l'infortunato Nandez.
Niente convalescenza a Firenze (non una buona notizia di certo per la Fiorentina!) quindi, Caceres rientrerà in Italia a pochi giorni dal match di Verona.