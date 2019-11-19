Pezzella sull'Argentina: "I gol presi dall'Uruguay? Colpa di nostre sviste difensive, per fortuna l'abbiamo rimessa in pari"
Dopo il 2-2 tra Argentina e Uruguay (Aguero e Messi; Suarez e Cavani i marcatori) parla il capitano della Fiorentina, German Pezzella: "I gol presi sono frutto di nostre sviste difensive, l'importante...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 16:13
Dopo il 2-2 tra Argentina e Uruguay (Aguero e Messi; Suarez e Cavani i marcatori) parla il capitano della Fiorentina, German Pezzella: "I gol presi sono frutto di nostre sviste difensive, l'importante è che poi siamo riusciti a rimetterla in pari. Queste partite ci servono per prepararci al meglio in vista delle gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Nel complesso da parte nostra è stata una buona gara".