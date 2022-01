Torreira è positivo al Covid: “Provo molta tristezza e frustrazione, misure non sono bastate”

Lucas Torreira è positivo al Covid, lo ha comunicato la nazionale dell’Uruguay e confermato il centrocampista della Fiorentina su Instagram, le sue parole:

In questo momento provo molta tristezza e frustrazione per non essere in grado di difendere il mio Paese e accompagnare i miei compagni di squadra.

Ho preso tutte le misure sanitarie consigliate, ma purtroppo non sono bastate.

Adesso è il momento di sostenere i miei compagni di squadra che non ho dubbi lasceranno tutto in campo per la nostra maglia, la più bella del mondo.

Grazie a tutti per i saluti e i messaggi di supporto.

Andiamo Uruguay!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Torreira #LT14 (@ltorreira34)

PEDULLA CHIARISCHE: “CON UNA CESSIONE A GIUGNO 20 MILIONI IN MENO PER LA FIORENTINA”