Il difensore della Fiorentina Caceres è stato convocato in nazionale uruguaiana da Oscar Tabarez
Ecco la lista definitiva dei convocati del mister dell'Uruguay Oscar Tabarez in vista della doppia gara con il Perù.Portieri: Muslera, Campana.Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Caceres, Gaston Silva,...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 18:58
Ecco la lista definitiva dei convocati del mister dell'Uruguay Oscar Tabarez in vista della doppia gara con il Perù.
Portieri: Muslera, Campana.
Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Caceres, Gaston Silva, Vina, Gonzalez, Laxalt.
Centrocampisti: Torreira, Vecino, Valverde, Bentancur, Nandez, Lozano, Rodriguez.
Attaccanti: Rodriguez, Gomez, Nunez, Stuani.
Non ci saranno Cavani, Suarez e De Arrascaeta.