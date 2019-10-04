Labaro Viola

Il difensore della Fiorentina Caceres è stato convocato in nazionale uruguaiana da Oscar Tabarez

Ecco la lista definitiva dei convocati del mister dell'Uruguay Oscar Tabarez in vista della doppia gara con il Perù.Portieri: Muslera, Campana.Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Caceres, Gaston Silva,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 18:58
Il difensore della Fiorentina Caceres è stato convocato in nazionale uruguaiana da Oscar Tabarez - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Uruguay
Caceres Fiorentina
Condividi

Ecco la lista definitiva dei convocati del mister dell'Uruguay Oscar Tabarez in vista della doppia gara con il Perù.

Portieri: Muslera, Campana.

Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Caceres, Gaston Silva, Vina, Gonzalez, Laxalt.

Centrocampisti: Torreira, Vecino, Valverde, Bentancur, Nandez, Lozano, Rodriguez.

Attaccanti: Rodriguez, Gomez, Nunez, Stuani.

Non ci saranno Cavani, Suarez e De Arrascaeta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok