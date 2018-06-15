Russia 2018: l'Uruguay supera l'Egitto in extremis, in ombra l'obiettivo viola Nandez

La seconda giornata della Coppa del Mondo è già entrata nel vivo e l'Egitto, ancora orfano di Salah, ha sfiorato l'impresa contro il ben più blasonato Uruguay. La squadra di Oscar Tabarez, pur avendo...

A cura di Gianmarco Biagioni 15 giugno 2018 16:46

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