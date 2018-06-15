Russia 2018: l'Uruguay supera l'Egitto in extremis, in ombra l'obiettivo viola Nandez
La seconda giornata della Coppa del Mondo è già entrata nel vivo e l'Egitto, ancora orfano di Salah, ha sfiorato l'impresa contro il ben più blasonato Uruguay. La squadra di Oscar Tabarez, pur avendo...
La seconda giornata della Coppa del Mondo è già entrata nel vivo e l'Egitto, ancora orfano di Salah, ha sfiorato l'impresa contro il ben più blasonato Uruguay. La squadra di Oscar Tabarez, pur avendo tenuto in mano il pallino del gioco per larghi tratti della gara, ha faticato e non poco prima di scardinare la retroguardia egiziana. È stato infatti necessario attendere il 90' per vedere Gimenez insaccare, con un perentorio colpo di testa, il gol partita. I ragazzi di Hector Cuper non hanno tuttavia demeritato, rischiano in più di un'occasione di passare addirittura in vantaggio.
La partita, disputata all'Ekaterinburg Arena, ha consentito agli osservatori della Fiorentina di visionare anche un dichiarato obiettivo di mercato: ossia il centrocampista Nahitan Nandez. L'uruguaiano non però sembra aver convinto più tanto... Spento, spesso avulso dal gioco ed inoffensivo, tanto da essere sostituito nemmeno dopo un'ora di gioco.
Bella prestazione invece per l'ex viola Ahmed Hegazy, attento e preciso al centro della difesa.
Gianmarco Biagioni