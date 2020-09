“Torreira alla Fiorentina in prestito oneroso di 8 milioni e obbligo di riscatto a 18. I dettagli”

Stando al tweet del giornalista sudamericano Alvaro Levrero, ex collaboratore di El Paìs, Lucas Torreira sta per diventare un giocatore della Fiorentina, questo quello che scrive su Twitter:

“Lucas Torreira alla Fiorentina si concretizzerà ad ore. Andrà in prestito per una stagione per 8 milioni e la clausola di riscatto obbligatorio a 18 milioni, nel giugno del 2021. Il fraybentino (nativo di Fray Bentos ndr) non è nei piani di Arteta e vuole fortemente tornare in Italia”.

MILIK E NAINGGOLAN, LA STRATEGIA DELLA FIORENTINA PER PORTARLI A FIRENZE