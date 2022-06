Parla Torreira: “Giocato grande stagione con la Fiorentina ma non so dove sarò il prossimo anno”

Lucas Torreira, ancora in bilico per il suo riscatto a Firenze, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, queste le sue parole: “Quella con la Fiorentina è stata una grande stagione, adesso però non so dove giocherò il prossimo anno, spero di giocare tanto perchè il mio obiettivo è quello di giocare il mondiale con l’Uruguay. Dico grazie all’Italia perchè mi ha fatto crescere come uomo e mi ha cambiato la vita” conclude Torreira.

BORJA VALERO PARLA DI MONTELLA E PAULO SOUSA