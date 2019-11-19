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Argentina-Uruguay 2-2: spettacolo ed in campo per tutti e 90 i minuti i viola Pezzella e Caceres

Le prestazioni di Pezzella e Caceres che ieri hanno giocato da avversari.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 13:28
Argentina-Uruguay 2-2: spettacolo ed in campo per tutti e 90 i minuti i viola Pezzella e Caceres -
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Nella notte amichevole spettacolare tra Argentina ed Uruguay, finita 2-2. Nelle fila argentine, padrone di casa, 90 minuti in campo al centro della difesa per il capitano della Fiorentina German Pezzella. In campo tutta la partita anche Martin Caceres, schierato terzino destro nell'Uruguay. Cavani, Aguero, Suarez, Messi, ecco l'ordine delle segnature. Il rigore allo scadere, realizzato appunto da Lionel Messi, è stato causato proprio da un fallo di mano di Caceres.

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