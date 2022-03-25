Torreira: "Adiamo ai mondiali! Questo è per te mamma che mi guardi da lassù e festeggi con me"

Torreira esulta per la qualificazione raggiunta a differenza con l'Italia raggiunta con il suo Uruguay

Grazie all'1-0 contro il Cile a differenza dell'Italia l'Uruguay si qualifica al prossimo mondiale. Questo il commento del viola Torreira su Instagram che era titolare nella vittoria della celeste:

"ANDIAMO AI MONDIALI! La gioia è immensa. Le parole non sono sufficienti per esprimere ciò che provo e ciò che prova questo gruppo. Ringrazio coloro che lo hanno reso possibile. I miei colleghi, i tifosi lo staff tecnico, ii collaboratori e soprattutto non posso non citare il Maestro per il suo immenso lavoro, sei una parte importante di questo traguardo. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai miei amici per il supporto. Questo è per te e soprattutto per te mamma, che sei lassù a guardarmi e festeggiare con me. TI AMO. ANDIAMO URUGUAY ANDIAMO CELESTE!

BROVARONE DICE LA SUA SULLO STEMMA

https://www.labaroviola.com/brovarone-apprezzo-il-nuovo-stemma-ma-per-me-bisogna-rimanere-con-lo-stesso-nei-secoli/170101/