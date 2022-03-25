Brovarone: "Apprezzo il nuovo stemma ma per me bisogna rimanere con lo stesso nei secoli"

In casa Fiorentina è il giorno del nuovo stemma che divide i tifosi viola, ne ha parlato l'intermediario di mercato e tifoso Brovarone

A cura di Redazione Labaroviola 25 marzo 2022 13:40

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