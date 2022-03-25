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Brovarone: "Apprezzo il nuovo stemma ma per me bisogna rimanere con lo stesso nei secoli"

In casa Fiorentina è il giorno del nuovo stemma che divide i tifosi viola, ne ha parlato l'intermediario di mercato e tifoso Brovarone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 13:40
Brovarone: "Apprezzo il nuovo stemma ma per me bisogna rimanere con lo stesso nei secoli" -
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Brovarone: "Apprezzo il nuovo stemma ma per me bisogna rimanere con lo stesso nei secoli"

Bernardo Brovarone ha parlato del nuovo stemma della Fiorentina, queste le sue parole sul cambiamento in casa viola:

"Il tifoso si riconosce nella storia della società, quando si parla di società calcistiche si deve avere una sensibilità maggiore di una normale azienda, per me si deve rimanere sempre con lo stessa stemma nei secoli, io apprezzo il nuovo stemma, ma io sono attaccatissimo al vecchio. Per me tutto ciò che è vecchio è bellissimo."

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