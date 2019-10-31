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Pezzella può sorridere. È convocato dall'Argentina per le amichevoli di Novembre. La lista

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha diramato la lista di giocatori convocati per il doppio impegno di novembre, le ultime amichevoli dell'anno contro Brasile e Uruguay. C'è German Pezzella, difensor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 19:53
Pezzella può sorridere. È convocato dall'Argentina per le amichevoli di Novembre. La lista -
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Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha diramato la lista di giocatori convocati per il doppio impegno di novembre, le ultime amichevoli dell'anno contro Brasile e Uruguay. C'è German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. Ecco la lista completa.

Portieri: Marchesin (Porto), Musso (Udinese), Martinez (Arsenal)
Difensori: Andrada (Boca Juniors), Foyth (Tottenham), Saravia (Porto), Otamendi (Manchester City), Pezzella (Fiorentina), Rojo (Manchester United), Kannemann (Gremio), Tagliafico (Ajax), Perez (Famalicao)
Centrocampisti: Rodriguez (America), Lo Celso (Tottenham), Paredes (PSG), Dominguez (Velez), De Paul (Udinese), Acuna (Sporting CP), Pereyra (Watford), Ocampos (Siviglia)
Attaccanti: Messi (Barcellona), Aguero (Manchester City), Nico Gonzalez (Stoccarda), Alario (Bayer Leverkusen), Martinez (Inter), Dybala (Juventus).

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