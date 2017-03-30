Vecino si fa male con la nazionale, salta il Bologna. Ecco il report medico della Fiorentina

Una brutta tegola per la Fiorentina e per Paulo Sousa, Vecino si è infortunato con la propria nazionale

ACF Fiorentina comunica che l'atleta Matias Vecino è rientrato oggi pomeriggio dalla trasferta con la propria nazionale (Uruguay) con dolorabilità ai muscoli posteriori della gamba sinistra avvertita nel finale della partita contro il Perù. Gli accertamenti eseguiti al rientro a Firenze hanno evidenziato una lesione distrattiva del m. Soleo, la cui entità sarà meglio definita a distanza dal recente viaggio aereo. In ogni caso l'atleta necessita delle terapie del caso e non sarà disponibile per la prossima gara contro il Bologna.