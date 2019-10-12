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Caceres, '90 in campo per il difensore nella vittoria del suo Uruguay in amichevole contro il Perù

Novanta minuti in campo, nel ruolo di terzino, per Martin Caceres: il difensore viola è stato protagonista, la scorsa notte, nella vittoria del suo Uruguay in amichevole, contro il Perù. La Celeste si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 16:06
Caceres, '90 in campo per il difensore nella vittoria del suo Uruguay in amichevole contro il Perù - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Novanta minuti in campo, nel ruolo di terzino, per Martin Caceres: il difensore viola è stato protagonista, la scorsa notte, nella vittoria del suo Uruguay in amichevole, contro il Perù. La Celeste si è imposta per 1-0 grazie al sigillo di Brian Rodriguez e Caceres ha rimediato un cartellino giallo nel finale di gara.

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