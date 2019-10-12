Caceres, '90 in campo per il difensore nella vittoria del suo Uruguay in amichevole contro il Perù

Novanta minuti in campo, nel ruolo di terzino, per Martin Caceres: il difensore viola è stato protagonista, la scorsa notte, nella vittoria del suo Uruguay in amichevole, contro il Perù. La Celeste si...

Novanta minuti in campo, nel ruolo di terzino, per Martin Caceres: il difensore viola è stato protagonista, la scorsa notte, nella vittoria del suo Uruguay in amichevole, contro il Perù. La Celeste si è imposta per 1-0 grazie al sigillo di Brian Rodriguez e Caceres ha rimediato un cartellino giallo nel finale di gara.