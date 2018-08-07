Il terzino sinistro Varela ha comunicato al club di volersi trasferire alla Fiorentina
Direttamente dal Sud America arrivano novità sul mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportano i colleghi di La Oral Deportiva, il club viola avrebbe puntato con decisione il mirino su Guillermo...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 04:12
Direttamente dal Sud America arrivano novità sul mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportano i colleghi di La Oral Deportiva, il club viola avrebbe puntato con decisione il mirino su Guillermo Varela, terzino classe ’93 in forza al Penarol. Il suo agente – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – avrebbe già comunicato al club uruguaiano la volontà del suo assistito di allenarsi con i suoi compagni fino al 10 agosto, per poi trasferirsi alla Fiorentina.
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