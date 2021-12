Agustin Alvarez smentisce di arrivare alla Fiorentina a gennaio: “Resterò altri sei mesi al Penarol”

Agustín Álvarez Martínez ha parlato con “Último Al Arco” su Radio Sport 890 e ha commentato cosa lo aspetta. Inoltre, ha parlato della sua stagione 2021 con il Peñarol e del suo debutto nella squadra uruguaiana.

“Sono allenato. Cercando di muoversi per non arrivare da zero al precampionato e sono in forma”, ha detto.

Riguardo al premio ricevuto ieri come miglior giovane talento dell’Uruguay, ha commentato: “Non me lo aspettavo, ma forse mi aspettavo di essere nella squadra ideale. Felice per questo, è bene che riconoscano il lavoro che si fa tutto l’anno”.

Per quanto riguarda la sua stagione, ha detto: “personalmente è stata molto buona, è stata una buona annata. Dovevo essere un marcatore per la squadra sudamericana, andare in nazionale e segnare un gol, e pochi giorni fa mi è venuto in mente che ero l’uruguaiano con più gol dell’anno”. “Speriamo che il prossimo anno arrivino cose migliori”, ha continuato.

“La nazionale mi ha scioccato nel momento in cui mi hanno chiamato. Quando il “Maestro” (Óscar Washington Tabárez) mi ha dato la possibilità di giocare e ho segnato un gol, è stato come se tutto fosse arrivato troppo velocemente”, ha commentato le sue prime chiamate per l’Uruguay. Ha aggiunto che “tutto ciò che ho imparato addestrato con quei mostri, il consiglio che mi hanno dato, è stato qualcosa di tremendo”.

“Resto ancora sei mesi per ora. Non ha ancora aperto il mercato europeo, ma sono concentrato sul Peñarol finché continuerà”, ha assicurato con fermezza Agustin Alvarez.

“Non ho parlato molto con il mio agente, ma c’è la possibilità che la trattativa si chiuda ora e io rimarrò qui per altri sei mesi. Mi hanno mostrato interesse da parte di alcune squadre”, ha detto a proposito di un possibile trasferimento, tra le sue possibili destinazione c’è anche la Fiorentina, che a questo punto, leggendo queste parole, dovrà aspettare giugno.

