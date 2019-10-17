Ag. Caceres: "Non mi meravigliano le sue prestazioni. In 10 anni ha 100 presenze con l'Uruguay"

Martin Caceres e l'eccellente avvio di stagione nella nuova Fiorentinacostruita questa estate da Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè. Anche di questo, nel corso di 'Stadio Aperto', ha parlato D...

Martin Caceres e l'eccellente avvio di stagione nella nuova Fiorentinacostruita questa estate da Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè. Anche di questo, nel corso di 'Stadio Aperto', ha parlato Davide Lippi, suo procuratore: "Io non mi meraviglio. Negli ultimi dieci anni ha giocato alla Juventus, al Barcellona e alla Lazio, ha 100 partite con la nazionale uruguaiana: di cosa dovrei meravigliarmi?", ha detto.

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