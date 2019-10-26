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Caceres convocato dall'Uruguay. Il difensore viola atteso da due avversari nelle prossime uscite...

Come si apprende dall'account twitter ufficiale dell'Uruguay, il difensore viola Martin Caceres è stato convocato dall'Uruguay per i prossimi impegni della nazionale. Il primo sarà sicuramente contro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2019 14:02
Caceres convocato dall'Uruguay. Il difensore viola atteso da due avversari nelle prossime uscite... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come si apprende dall'account twitter ufficiale dell'Uruguay, il difensore viola Martin Caceres è stato convocato dall'Uruguay per i prossimi impegni della nazionale. Il primo sarà sicuramente contro l'Ungheria, mentre il secondo è ancora da definire. Per lui un modo di riscattarsi dopo l'ultima prestazione con la maglia della Celeste, quando fu espulso già nel primo tempo.

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