Caceres convocato dall'Uruguay. Il difensore viola atteso da due avversari nelle prossime uscite...

Come si apprende dall'account twitter ufficiale dell'Uruguay, il difensore viola Martin Caceres è stato convocato dall'Uruguay per i prossimi impegni della nazionale. Il primo sarà sicuramente contro...

Come si apprende dall'account twitter ufficiale dell'Uruguay, il difensore viola Martin Caceres è stato convocato dall'Uruguay per i prossimi impegni della nazionale. Il primo sarà sicuramente contro l'Ungheria, mentre il secondo è ancora da definire. Per lui un modo di riscattarsi dopo l'ultima prestazione con la maglia della Celeste, quando fu espulso già nel primo tempo.