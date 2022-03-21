Torreira al settimo cielo in nazionale grazie alla Fiorentina: "Sono in un grande momento"

Lucas Torreira ha parlato al suo arrivo in nazionale, il centrocampista della Fiorentina viene da un grande momento con la maglia viola

Le 2 reti realizzate nelle ultime due sfide contro Bologna ed Inter oltre che a permettergli di conquistare il cuore dei tifosi viola gli hanno permesso di tornare finalmente a vestire la maglia della nazionale uruguayana. Stiamo parlando del centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira che quest’oggi, al suo arrivo nel ritiro della nazionale, ha commentato il suo momento ai microfoni di Tirando Paredes. Queste le sue parole:

"Non prendo queste partite come una vendetta. Vengo in nazionale sempre con lo stesso entusiasmo. E se l’ultima volta sono venuto con molto ritmo, ora sono anche in un grande momento". Lo riporta calciomercato.com

BIRAGHI PUO GIOCARE TITOLARE IN NAZIONALE

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