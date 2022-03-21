Mancini: ''Emerson è arrivato in nazionale mezz'ora fa''. Contro la Macedonia spazio a Biragi?

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini suona a carica in conferenza stampa in vista del playoff mondiale.

E'ufficialmente iniziata, da Coverciano, l'oparazione playoff per l'Italia di Roberto Mancini, che giovedì sera scenderà in campo contro la Macedonia del Nord al Renzo Barbera di Palermo, per staccare il pass della finale, che la vedrebbe opposta ad una tra Turchia e Portogallo. Nella consueta conferenza stampa, il commissario tecnico ha parlato anche dei singoli, lasciando uno spiraglio di titolarità per il nostro capitano, Cristiano Biraghi:

''Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo. Sono fiducioso perché so di avere bravi giocatori e professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all'Europeo quando nessuno ci credeva.

Non sono preoccupato dalla scarsa forma di Insigne e Barella. In Nazionale hanno sempre fatto bene. Chiellini sta abbastanza bene, il fatto di aver giocato è positivo. Probabilmente non farà le due partite, ma ne parleremo insieme e decideremo.

Berardi e Scamacca stanno facendo molto bene, ma non posso dire oggi la formazione. Pochi giorni per prepararla? Forse sono meglio i cinque giorni che ci saranno tra giovedì e martedì (giorno della eventuale finale, ndr). Emerson Palmieri è arrivato mezz'ora fa e in molti hanno giocato ieri".

CECCHI: ''IKONE' HA I COLPI, I GOL ARRIVERANNO. RICORDATE QUANTI GOL SBAGLIAVA BATISTUTA? CABRAL DEVE GIOCARE''

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