Cecchi: "Ikonè ha i colpi, i gol arriveranno. Ricordate quanti gol sbagliava Batistuta? Cabral deve giocare"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi in particolare su Ikonè e Cabral

Ai microfoni del Pentasport il giornalista Stefano Cecchi ha parlato della prestazione della Fiorentina con l'Inter. Questo il suo parere su Ikonè e Cabral:

"Il colpo finale mancato da Ikoné lascia un pochino di amarezza. Il francese ha fatto una grande azione solitaria, quei colpi li ha e li avrà per sempre. Ci ricordiamo quanti gol ha sbagliato Batistuta agli inizi? E Handanovic è un portiere di 2 metri che la porta te la chiude. Di lui bisogna prendere il buono, anche se gli mancano i gol. Ma è un calciatore in itinere e i gol arriveranno. Cabral è un ottimo giocatore, gli va data fiducia. All'inizio anche Torreira faticava, figuriamoci con il suo fisico le difficoltà che sta incontrando il brasiliano. E' normale che sia macchinoso. Bisogna essere bravi a saperlo aspettare".

INCREDIBILE LITE IN CASA VENEZIA

https://www.labaroviola.com/henry-espulso-salta-lo-spezia-zanetti-si-infuria-insulti-e-bestemmie-e-sfiorano-la-rissa-in-campo/169738/