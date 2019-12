Il Penarol punta al ritorno del centrocampista della Fiorentina, Sebastian Cristoforo. A dirlo è l’emittente uruguaiana Hora25Radio, secondo cui il giocatore non ha mai chiuso ad un ritorno in patria a fine carriera. Il mancato arrivo di un altro centrocampista in estate ha costretto il club viola a non privarsi del giocatore, anche perché ai tempi del Siviglia fu molto apprezzato da Montella. Il suo contratto scade nel 2021.

TuttoMercatoWeb.com