Olivera: "Ringrazio tutte le persone che lavorano al centro sportivo"
Olivera va via dalla Fiorentina a parametro zero.
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 19:36
Il terzino della viola, Maxi Olivera, ha ringraziato e salutato tutti sul suo profilo ufficiale di Instagram dopo cinque anni alla Fiorentina.
Queste le sue dichiarazioni: "Ringrazio ciascuna delle persone con cui ho avuto la fortuna di condividere questi anni a Firenze. Conservo ogni ricordo, ogni momento che abbiamo vissuto insieme! Grazie a tutte le persone che lavorano ogni giorno all’interno del centro sportivo, grazie per avermi fatto sentire a casa, in famiglia! Vi voglio bene".
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