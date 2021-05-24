Olivera: "Ringrazio tutte le persone che lavorano al centro sportivo"

Olivera va via dalla Fiorentina a parametro zero.

Il terzino della viola, Maxi Olivera, ha ringraziato e salutato tutti sul suo profilo ufficiale di Instagram dopo cinque anni alla Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: "Ringrazio ciascuna delle persone con cui ho avuto la fortuna di condividere questi anni a Firenze. Conservo ogni ricordo, ogni momento che abbiamo vissuto insieme! Grazie a tutte le persone che lavorano ogni giorno all’interno del centro sportivo, grazie per avermi fatto sentire a casa, in famiglia! Vi voglio bene".

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