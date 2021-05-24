Sconcerti: "Al campionato della Fiorentina darei un cinque"
Voto basso del giornalista Sconcerti alla stagione della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 17:49
Mario Sconcerti ha rilasciato un'intervista su TMW.
Queste le sue dichiarazioni: "Se dovessi dare un voto al campionato della Fiorentina darei un 5. Inoltre la viola ha fatto più di quello che poteva fare perché era una brutta squadra".
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