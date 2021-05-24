Galli: "Non penso che Fonseca accenda gli entusiasmi"

Fonseca è in cerca di una nuova sistemazione.

L'opinionista Giovanni Galli è intervenuto su Lady Radio e ha parlato del possibile arrivo alla Fiorentina del mister Fonseca in uscita dalla Roma.

Queste le sue dichiarazioni: "Non credo che Fonseca accenda gli entusiasmi e dia la scintilla per riaccendere una piazza che arriva da due campionati difficili. Se va via il portiere titolare Dragowski, non credo che si possa puntare su Terracciano e Rosati. Non si può rischiare di avere un secondo portiere come l’ex Torino che non gioca con continuità da diverse stagioni".

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