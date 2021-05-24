Duncan saluta il Cagliari: "Sarò sempre tifoso di questa famiglia"

La società viola deciderà il futuro di Duncan.

Questo il post dei saluti postato dal centrocampista ghanese della Fiorentina, Alfred Duncan, attualmente in prestito con opzione di riscatto al Cagliari: "Un ringraziamento al presidente del Cagliari per questa grande esperienza in cui c'è stato la bellezza di questo sport tra sofferenza e gioia. Sicuramente mi ha dato tanto ed ho imparato molto anche conoscendo questo popolo. Grazie a tutti per i messaggi e supporto dal primo giorno. Comunque sarà il mio futuro, sarò sempre un tifoso di questa famiglia! Arrivederci e forza Casteddu!

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