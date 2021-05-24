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Duncan saluta il Cagliari: "Sarò sempre tifoso di questa famiglia"

La società viola deciderà il futuro di Duncan.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 15:09
Duncan saluta il Cagliari: "Sarò sempre tifoso di questa famiglia" -
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Questo il post dei saluti postato dal centrocampista ghanese della Fiorentina, Alfred Duncan, attualmente in prestito con opzione di riscatto al Cagliari: "Un ringraziamento al presidente del Cagliari per questa grande esperienza in cui c'è stato la bellezza di questo sport tra sofferenza e gioia. Sicuramente mi ha dato tanto ed ho imparato molto anche conoscendo questo popolo. Grazie a tutti per i messaggi e supporto dal primo giorno. Comunque sarà il mio futuro, sarò sempre un tifoso di questa famiglia! Arrivederci e forza Casteddu!

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