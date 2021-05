Borja attacca la Lega: “Dovevano essere più comprensivi sulla fascia, non facciamo male a nessuno”

A margine dell’inaugurazione del murales dedicato a Davide Astori ha parlato il centrocampista viola Borja Valero:

“Io ancora a Firenze? Non lo so, oggi non è la giornata adatta per parlarne. Fascia DA13? Credo che la Lega poteva essere più comprensiva, non facciamo male a nessuno ma è solo un bel ricordo. Il ricordo della Fiorentina e’ una cosa bella e dovrebbe essere apprezzata”

ANTOGNONI ANNUNCIA: “NON POTREMO PIU’ USARE LA FASCIA DI ASTORI, MA LO RICORDEREMO SULLA MAGLIA”