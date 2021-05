Antognoni annuncia: “Non potremo piu’ usare la fascia di Astori, ma lo ricorderemo sulla maglia”

All’inaugurazione in zona Isolotto del murales dedicato a Davide Astori, ha parlato il dirigente viola Giancarlo Antognoni:

“E’ bello ricordarlo col sorriso com’era sempre: è una cosa positiva per Firenze. Davide ci ha dato molto. La fascia da capitano? E’ in scadenza dopo i tre anni concordati in passato, la società è al lavoro per cercare di inserire in modo permanente da qualche altra parte della maglia il ricordo di Astori. Per noi rimane un qualcosa di indelebile, si troverà una soluzione che faccia piacere a tutti”.

