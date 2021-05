“Non è stata la peggior stagione della Fiorentina”. Tifosi viola arrabbiati dopo il comunicato ACF

“I 40 punti ottenuti, rappresentano sicuramente un risultato lontano dalle aspettative che tutti avevamo pronosticato a inizio campionato, anche se per chiarezza e verità il tredicesimo posto non rappresenta come erroneamente riportato da alcuni media, il peggiore risultato nella storia della Fiorentina dal fallimento a oggi (dimenticandosi del 2004/05 -16°posto e del 2018/19 -16°posto come indicano la Lega Serie A e le classifiche ufficiali).”

Questo l’estratto del comunicato della Fiorentina nel quale si fa riferimento ai giornalisti e ai commenti dei tifosi, che indicavano questa stagione, come la peggiore in termini di punti dal ritorno in serie A. In realtà è proprio cosi, ma la società viola ci ha tenuto a precisare che invece, in termini di piazzamento, non si è trattato del peggior piazzamento.

Una precisazione di cui si poteva fare tranquillamente a meno, soprattutto perchè arriva dopo una stagione fallimentare, l’ennesima, e dopo una partita, quella di Crotone, dove la Fiorentina è stata la fotografia perfetta di questo campionato. Anche Iachini, tanto decantato e osannato, con il pareggio di Crotone, porta la sua media punti praticamente allo stesso livello di Prandelli, pur essendo stato lui l’artefice tecnico e tattico della squadra di quest’anno.

Un comunicato che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi che sui social hanno mostrato tutto il loro disappunto per una sottolineatura che non aveva senso di esistere anche perchè non errata considerati i punti conquistati. Un comunicato che va ancora a sfidare la stampa e l’opinione pubblica sui commenti dopo questa stagione nefasta.

Insomma, si spera che con la nuova stagione si plachi questo clima di polemiche che in questo anno ha condizionato tanto l’ambiente viola. Per il bene di tutti. Non fa bene a nessuno. Come ha ricordato qualcuno negli ultimi giorni: “I migliori risultati della Fiorentina arrivano quando si è tutti uniti”

VA MALE L’ULTIMO TENTATIVO DELLA FIORENTINA PER GATTUSO, STA TRATTANDO CON LAZIO E JUVENTUS