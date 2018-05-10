Oliveira: "La Fiorentina mi ha sorpreso e ora l'Europa è alla portata. Chiesa? Un pò mi assomiglia"

Luis Oliveira è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Per il Cagliari sarà un’impresa difficile, ma nel calcio tutto è possibile. Forse i sardi avevano pensato di essere già salvi e quando hann...

Luis Oliveira è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Per il Cagliari sarà un’impresa difficile, ma nel calcio tutto è possibile. Forse i sardi avevano pensato di essere già salvi e quando hanno visto che la situazione si stava facendo difficile hanno cominciato ad avere paura. Speriamo che possa salvarsi".

Prosegue sull'avvicendamento alla guida tecnica: "Per me è stato un grande errore mandare via Rastelli, oltre al fatto che la società avrebbe dovuto operare meglio sul mercato".

E sulla Fiorentina: "Non mi sarei aspettato che tornasse in corsa per l’Europa. La perdita del capitano ha fatto sì che il gruppo si sia compattato per andare oltre l’ostacolo e dare qualcosa in più".

Esprime anche un giudizio personale sulla stagione dei ragazzi di Pioli: "I viola hanno dimostrato di essere una grande squadra: contro il Napoli mai avrei pensato che i ragazzi di Pioli potessero vincere e l’obiettivo Europa League è lì alla portata. Credo che per il Milan sarà molto difficile centrare quell’obiettivo".

Conclude con un pensiero su Chiesa: "Può giocare da esterno ma anche fare la seconda punta: sa anche dribblare, assomiglia un po’ a Oliveira".