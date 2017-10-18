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I giocatori della Fiorentina finiscono l'allenamento e restano al centro sportivo per un asado di squadra (VIDEO)

Bel clima nello spogliatoio della Fiorentina dopo la vittoria contro l'Udinese ma nel complesso già in tutta la stagione. Un gruppo giovane che preferisce spesso passare del tempo insieme come dimostr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 14:08
I giocatori della Fiorentina finiscono l'allenamento e restano al centro sportivo per un asado di squadra (VIDEO) -
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Bel clima nello spogliatoio della Fiorentina dopo la vittoria contro l'Udinese ma nel complesso già in tutta la stagione. Un gruppo giovane che preferisce spesso passare del tempo insieme come dimostrano le tante cene di squadra fatte fino ad ora. Oggi l'avvenimento si è ripetuto con una grigliata di gruppo a base di Asado (carne argentina) proprio bel centro sportivo viola. Questo il video postato per la felicità di Maxi Olivera


https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2017/10/maxi.olivera13_18135073_1986437464957393_361224711146831872_n.mp4

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