Di Marzio: Alonso al Chelsea per 27 milioni di euro, accordo fatto

Marcos Alonso al Chelsea: c'è la cifra. Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, infatti, Fiorentina e Chelsea avrebbero trovato l'accordo finale per il trasferimento del terzino iberic...

Marcos Alonso al Chelsea: c'è la cifra. Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, infatti, Fiorentina e Chelsea avrebbero trovato l'accordo finale per il trasferimento del terzino iberico a Stamford Bridge, sulla base di 27 milioni di euro. Conte ha voluto a tutti i costi lo spagnolo e nelle prossime ore verranno definiti gli ultimi dettagli dell'accordo.