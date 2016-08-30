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Di Marzio: Alonso al Chelsea per 27 milioni di euro, accordo fatto

Marcos Alonso al Chelsea: c'è la cifra. Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, infatti, Fiorentina e Chelsea avrebbero trovato l'accordo finale per il trasferimento del terzino iberic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2016 16:02
Di Marzio: Alonso al Chelsea per 27 milioni di euro, accordo fatto -
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Marcos Alonso al Chelsea: c'è la cifra. Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, infatti, Fiorentina e Chelsea avrebbero trovato l'accordo finale per il trasferimento del terzino iberico a Stamford Bridge, sulla base di 27 milioni di euro. Conte ha voluto a tutti i costi lo spagnolo e nelle prossime ore verranno definiti gli ultimi dettagli dell'accordo.

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