Pedullà: "Olivera va a Cagliari a giocare. La Fiorentina prende un terzino sinistro ma il problema..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Il Cagliari da lunedì penserà a Olivera, mi aspetto che vada a giocare. Prendere un altro terzino per la Fiorentina significa tornare su...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Il Cagliari da lunedì penserà a Olivera, mi aspetto che vada a giocare. Prendere un altro terzino per la Fiorentina significa tornare su qualcosa del passato, vedi Antonelli, che ha però il problema ingaggio.

La situazione di Chiesa penso che dipenda molto dal budget e poi dalla Fiorentina, in base al primo parametro dico il Napoli. Però la società viola non vuole sedersi al tavolo con nessuno e prometterlo a nessuno, poi se qualcuno si presenta con 60 milioni vedremo. In entrata il fare nulla certificato non esiste, anche perché l’occasione può spuntare all’improvviso."