Ecco le parole rilasciate da Luis Olivera ex attaccante viola a Radio Sportiva: “Tra i compagni più forti con cui ho giocato ci sono Batistuta e Rui Costa. Il ricordo più bello alla Fiorentina è quando ci siamo laureati campioni d’inverno poi Batistuta si è infortunato e tutto è crollato. Edmundo? Il potere del carnevale non guarda in faccia nessuno, sentivo anch’io i primi tempo che ero in Belgio la necessità di tornare. La Fiorentina ha sbagliato a tenere Montella, Iachini sta dando la giusta tranquillità alla squadra”.