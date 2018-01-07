Mercato, Olivera a Cagliari? Roussillon in pole per sostituirlo e diventare titolare su quella fascia
Secondo quanto riporta Tuttosport la cessione di Maxi Olivera al Cagliari è sempre più probabile. La squadra viola sarebbe, invece, interessata a Jérome Roussillon, terzino sinistro francese classe 19...
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 20:48
Secondo quanto riporta Tuttosport la cessione di Maxi Olivera al Cagliari è sempre più probabile. La squadra viola sarebbe, invece, interessata a Jérome Roussillon, terzino sinistro francese classe 1993, attualmente in forza al Montpellier. Il suo contratto col club transalpino scadrà nel 2019 ed in questa stagione ha collezionato 15 presenze e due gol in campionato, più una presenza in Coppa di Lega.Costo dell'operazione? Il suo cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro.