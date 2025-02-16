Labaro Viola

Olivera: "Insulti a Kean? Razzismo non passerà mai. Nel 2025 non hanno capito che bianchi e neri sono uguali"

Intervistato dall'edizione odierna di QS, l'ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, è tornato a parlare degli insulti ricevuti da Moise Kean dopo la partita contro l'Inter: "Certa gente ancora...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 11:46
Olivera: "Insulti a Kean? Razzismo non passerà mai. Nel 2025 non hanno capito che bianchi e neri sono uguali" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Kean
Olivera
Condividi

Intervistato dall'edizione odierna di QS, l'ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, è tornato a parlare degli insulti ricevuti da Moise Kean dopo la partita contro l'Inter: "Certa gente ancora non ha capito che siamo nel 2025, neri e bianchi sono uguali. Questo tipo di razzismo non passerà mai, anche se faremo di tutto per farlo finire in secondo piano".

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok