Olivera: "Insulti a Kean? Razzismo non passerà mai. Nel 2025 non hanno capito che bianchi e neri sono uguali"

Intervistato dall'edizione odierna di QS, l'ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, è tornato a parlare degli insulti ricevuti da Moise Kean dopo la partita contro l'Inter: "Certa gente ancora...

Intervistato dall'edizione odierna di QS, l'ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, è tornato a parlare degli insulti ricevuti da Moise Kean dopo la partita contro l'Inter: "Certa gente ancora non ha capito che siamo nel 2025, neri e bianchi sono uguali. Questo tipo di razzismo non passerà mai, anche se faremo di tutto per farlo finire in secondo piano".